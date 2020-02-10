Ergene Velimeşespor'da keyifler yerinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ilk kez boy gösterdiği 2. Lig'de başarılı sonuçlar alarak adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Son olarak Etimesgut Belediyespor takımını 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapatan mavi-beyazlılarda keyifler yerinde.



Tekirdağ'ı, Ergene'yi başarıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Ergene Velimeşespor hafta sonu Ergene Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. İlk yarısı 1-0 Ergene Velimeşespor'un üstünlüğü ile tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında da mavi-beyazlıların bulduğu gol ile müsabaka Ergene Velimeşespor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi. Bu galibiyet ile puanını 32'ye çıkartan Ergene ekibi ligde 9. sıradaki yerini de korudu.



Kaptan gol krallığında 2. sırada



Ergene Velimeşespor takımına galibiyeti getiren goller başarılı kaptan İbrahim Fatih Dilek'ten geldi. Kaptan ilk golü penaltıdan atarken ikinci golü ise uzatma dakikalarında kaydetti. Müsabakada attığı goller ile ligdeki gol sayısını 13'e yükselten Fatih Dilek gol krallığında kırmızı grupta 2. sırada bulunuyor.



Sahasında 7 maçtır kaybetmiyor



Etimesgut Belediyespor galibiyeti ile sahasındaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran mavi-beyazlılar bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kendi sahasındaki müsabakalarda bileği bükülmeyen Ergene Velimeşespor rakiplerini Ergene'den eli boş göndermeye devam ediyor.



Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, alınan galibiyet sonrası Ergene Velimeşespor oyuncularını, teknik kadroyu ve yönetimi tebrik ettiğini belirterek, maç süresince takımlarına destekte bulunan Ergene Velimeşespor taraftarlarına da teşekkür etti. - TEKİRDAĞ