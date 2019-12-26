Ergene Velimeşespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Ergene Velimeşespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Ergene Velimeşespor ikinci yarı hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Ergene Velimeşe spor ikinci devre hazırlıklarına başladı.


Tekirdağ'ı, TFF 2.Lig Kırmızı Grupta başarıyla temsil eden Ergene Velimeşespor ikinci devre hazırlıklarına Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda günde çift idman yaparak başladı. 1.etap çalışmaları kapsamında kendi spor tesislerinde hazırlanan Ergene Velimeşespor 2.etap çalışmalarını ise Antalya'da sürdürecek. Antalya'da 10 gün sürecek olan kampta Ergene Velimeşespor 3 hazırlık maçı oynayacak.


TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2019-2020 sezonunun ilk devresinde başarılı bir istatistik sergileyen Ergene Velimeşespor ilk devrede oynamış olduğu 16 maç sonunda 7 mağlubiyet, 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puanla devreyi 9.sırada tamamladı. Ligde attığı 29 gol ile en çok gol atan takımlar listesinde 3.sırada yer aldı. Ergene Velimeşespor ligde kazandığı 24 puanın 16'sını kendi sahasında topladı. Ligde 9.sırada yer alan mavi beyazlılar ile play-off hattı arasında 6 puan küme düşme hattı takımları ile de 10 puan fark bulunuyor.


2 futbolcu ilk yarının en iyi 11'inde


TFF 2.Lig Kırmızı grupta ilk devrenin sona ermesiyle birlikte ilk yarının en iyi ilk 11'leri de belirlendi. Ergene Velimeşespor'dan Baran Işık ve kaptan Fatih Dilek en iyi 11 kadrosuna seçildi. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Tekirdağ, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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