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Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika

Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı

10.11.2021 17:21
Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

Ergene Velimeşespor Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynan müsabakaya, ev sahibi ekip daha istekli başladı.

İlk yarısı golsüz biten müsabakanın ikinci yarısında da ev sahibi ve konuk ekibin atakları golle sonuçlanmadı.

Maçın 80. dakikasında ev sahibi ekipte Burakcan kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı
Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Diyarbakırspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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