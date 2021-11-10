Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor golsüz berabere kaldı - Son Dakika

İlk yarısı golsüz biten müsabakanın ikinci yarısında da ev sahibi ve konuk ekibin atakları golle sonuçlanmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Diyarbakırspor arasındaki mücadele golsüz sona erdi.

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