Ergene Velimeşespor ilk yarının son, 2021'in ilk maçına çıkıyor

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ilk yarının son, 2021 yılının ilk maçında Şanlıurfa deplasmanında çıkacak. Ergene Velimeşespor, yarın Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak olan maçta Şanlıurfaspor takımı ile karşı karşıya gelecek.

Ergene Velimeşespor, Şanlıurfaspor maçının ardından 3 haftalık devre arasına girecek ikinci yarıya ise 27 Ocak 2021 Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Uşakspor maçı ile başlayacak.

2020 yılı Ergene Velimeşespor için kötü geçti

2020 yılını kötü geçiren Ergene Velimeşespor, bir bölümü pandemi dolayısıyla ertelenen 2019-2020 sezonu ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısında oynadığı maçlar dikkate alındığında 2020 yılında biri Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maça çıktı.

Bu maçlarda geçtiğimiz sezon sadece Etimesgut Belediyesi takımını 2-0 yenen Ergene Velimeşespor, Ankara Demirspor, Sivas Belediyesi, Eyüpspor ve Kastamonuspor takımları ile berabere kalarak Uşakspor, Bayburt Grup Özel İdare, Tuzlaspor ve Vanspor takımlarına yenildi.

2020-2021 sezonunda da 17 maça çıkan Ergene Velimeşespor bu maçların sadece 3'ünde galibiyet sevinci yaşadı. 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Tekirdağ temsilcisi 10 maçta ise sahadan yenilgi ile ayrılan taraf oldu.

Yeni sezonda Çorumspor ve Kahramanmaraşspor takımlarını 1-0, Niğde Anadolu takımını da 3-2 yenen Ergene Velimeşespor; Zonguldakspor, Gümüşhanespor, Manisa FK ve Ankara Demirspor takımları ile berabere kaldı.

Ergene Velimeşespor Uşakspor, Hacettepe, Sarıyer, Kocaelispor, Afjet Afyonspor, Sancaktepe, Amed Sportif, İnegölspor, Anagold Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzonspor takımlarına ise mağlup oldu.

2020 yılını daha önceki sezonlarına göre kötü geçiren Ergene Velimeşespor 2021 yılının ilk maçından galibiyetle dönerek kötü gidişe son vermek ve küme düşme tehlikesi yaşamaktan bir an evvel kurtulmak istiyor. - TEKİRDAĞ