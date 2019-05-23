Ergene Velimeşespor kupasını aldı

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek üst lige çıkan Ergene Velimeşespor, kupasını aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek üst lige çıkan Ergene Velimeşespor, kupasını aldı.

Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Trakya ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.

Kupasını aldıktan sonra mutluluğunu taraftarıyla paylaşan Ergene Velimeşesporlu futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, başarının takım oyunuyla geldiğini belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.

Takımın üst lige çıkmak için çok çalıştığını ifade eden Yüksel, Tekirdağ'a güzel bir stat yapılması temennisinde bulundu.

Yüksel, "Takımı 'Belediyespor' yapmak istiyoruz. İlk 5 yılımızda Ergene Velimeşespor 3. Lig'e çıktı, ikinci 5 yılımızda 2. Lig'e çıktı, Allah'ın izniyle diğer 5 yılımızda da 1. Lig'e çıkacak. Artık hedefimiz 1. Lig'e yükselmek olacak." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Memiş: "Başarıyı Trakya ve Tekirdağ'a armağan ediyorum"

Kulüp başkanı Adem Memiş, büyük bir gurur yaşadıklarını aktararak, elde edilen başarıyı Trakya ve Tekirdağ'a armağan ettiklerini kaydetti.

Yalnız yürüyerek buralara geldiklerini anlatan Memiş, özveriyle çalışan tüm camiaya teşekkür etti.

Futbolculardan Erçağ Evirgen ise kulübe geldiği ilk gün şampiyon olacaklarını ifade ettiğini anımsatarak, büyük bütçeli takımların şampiyonluklar kaçırdığını daha önce gördüklerini söyledi.

TFF 2. Lig'e damga vurmak istediklerini dile getiren Erçağ, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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