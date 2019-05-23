Son Dakika Haberleri: Ergene Velimeşespor kupasını aldı

Ergene Velimeşespor kupasını aldı

10 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek üst lige çıkan Ergene Velimeşespor, kupasını aldı.

Ergene Velimeşespor kupasını aldı, System.String[]
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek üst lige çıkan Ergene Velimeşespor, kupasını aldı.
Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Trakya ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.
Kupasını aldıktan sonra mutluluğunu taraftarıyla paylaşan Ergene Velimeşesporlu futbolcuların gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, başarının takım oyunuyla geldiğini belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.
Takımın üst lige çıkmak için çok çalıştığını ifade eden Yüksel, Tekirdağ'a güzel bir stat yapılması temennisinde bulundu.
Yüksel, "Takımı 'Belediyespor' yapmak istiyoruz. İlk 5 yılımızda Ergene Velimeşespor 3. Lig'e çıktı, ikinci 5 yılımızda 2. Lig'e çıktı, Allah'ın izniyle diğer 5 yılımızda da 1. Lig'e çıkacak. Artık hedefimiz 1. Lig'e yükselmek olacak." ifadelerini kullandı.
Kulüp başkanı Memiş: "Başarıyı Trakya ve Tekirdağ'a armağan ediyorum"
Kulüp başkanı Adem Memiş, büyük bir gurur yaşadıklarını aktararak, elde edilen başarıyı Trakya ve Tekirdağ'a armağan ettiklerini kaydetti.
Yalnız yürüyerek buralara geldiklerini anlatan Memiş, özveriyle çalışan tüm camiaya teşekkür etti.
Futbolculardan Erçağ Evirgen ise kulübe geldiği ilk gün şampiyon olacaklarını ifade ettiğini anımsatarak, büyük bütçeli takımların şampiyonluklar kaçırdığını daha önce gördüklerini söyledi.
TFF 2. Lig'e damga vurmak istediklerini dile getiren Erçağ, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:59 Kaynak: AA
Trakya Bölgesi, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Şener Özbayraklı ile Her Konuda Anlaştı Gelin Adayı Naz Mila, Dünyaevine Girdi! Sao Paulo, Adriano'nun Peşine Düştü! ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergene Velimeşespor kupasını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]