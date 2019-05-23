Son Dakika Haberleri: Ergene Velimeşespor kupasını aldı

Ergene Velimeşespor kupasını aldı

10 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek üst lige çıkan Ergene Velimeşespor, kupasını aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek üst lige çıkan Ergene Velimeşespor, kupasını aldı.
Ergene Velimeşespor kupasını aldı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:01 Kaynak: AA
Nevşehir, Türkiye Futbol Federasyonu, Ergene, Güncel
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