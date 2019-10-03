Son Dakika Haberleri: Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor
Son Dakika Spor Haber

Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor

11 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Ergene Velimeşespor, ligin 6. hafta müsabakasında Ergene Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Van Spor'u konuk edecek.

Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bulunan Ergene Velimeşespor, ligin 6. hafta müsabakasında Ergene Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u konuk edecek. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 15.30'da başlayacak.


Ergene Velimeşespor bu hafta sonu kendi sahasında ligde zirvede bulunan Van Spor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı Etimesgut Belediyespor mağlubiyeti ile kapatan mavi-beyazlılar ligin 6. haftasında karşılaşacağı Van Spor mücadelesini kazanarak mağlubiyeti unutturmak istiyor. Ligde oynamış olduğu 5 maç sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunan Ergene Velimeşespor toplamış olduğu 7 puan ile ligde 9. sırada bulunuyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 8 gol atan Ergene Velimeşespor kendi kalesinde 9 gol gördü. Ligde lider durumda bulunan Van Spor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak galip gelmek isteyen mavi-beyazlılar taraftarlarına güzel bir galibiyet yaşatmak istiyor. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Velimeşe, Ergene, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu
Isla'nın eşi Gala Caldirola dini nikah için tarih verdi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergene Velimeşespor lideri konuk ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]