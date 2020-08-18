Ergene Velimeşespor sahaya iniyor

Tekirdağ'ın Türkiye 2. Futbol Ligi'nde yer alan tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor 2020-2021 sezonunu 19 Ağustos Çarşamba günü yapacağı ilk antrenman ile start verecek.
Pandemi dönemi nedeniyle yarım kalan 2. Lig'deki ilk sezonunda dikkat çekici sonuçlar alarak başarılı bir grafik ortaya koyan Ergene ekibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Mavi- beyazlılar 2020 - 2021 sezonunun ilk antrenmanını Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda saat 18: 30'da gerçekleştirecek. - TEKİRDAĞ