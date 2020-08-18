Ergene Velimeşespor sahaya iniyor

Pandemi dönemi nedeniyle yarım kalan 2. Lig'deki ilk sezonunda dikkat çekici sonuçlar alarak başarılı bir grafik ortaya koyan Ergene ekibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Mavi- beyazlılar 2020 - 2021 sezonunun ilk antrenmanını Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda saat 18: 30'da gerçekleştirecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'ın Türkiye 2. Futbol Ligi'nde yer alan tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor 2020-2021 sezonunu 19 Ağustos Çarşamba günü yapacağı ilk antrenman ile start verecek.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:28

Kaynak: İHA

Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı

Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti

Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor

Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı

4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer

Dünyanın en kaliteli incirlerinden 'Bursa Siyahı'nın ihracat yolculuğu başladı

Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi