Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek - Son Dakika

Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek

14.10.2020 10:12
Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek, System.String[]

Misli.com 2. Lig'in 5. haftasında Ergene Velimeşespor, bugün Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Sarıyer'i konuk edecek.

Misli.com 2. Lig'in 5. haftasında Ergene Velimeşespor, bugün Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Sarıyer'i konuk edecek.

Tekirdağ'ın ve Ergene'nin 2. Lig'deki temsilcisi Ergene Velimeşespor, ligin beşinci haftasında sahasında Sarıyer ile karşılaşacak. Şimdiye kadar oynamış olduğu 4 müsabakada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ergene Velimeşespor, konuk edeceği Sarıyer'i mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Gümüşhane deplasmanına konuk olan mavi-beyazlılar, ikinci yarısını neredeyse 10 kişi tamamladığı müsabakada 3-2 gerideyken skoru 3-3'e getirerek deplasmanda altın değerinde 1 puan kazanmıştı.

Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bugün saat 15.30'da başlayacak olan müsabakada hakem Sabit Selvi düdük çalacak. - TEKİRDAĞ

Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek

Tekirdağ, Velimeşe, Sarıyer, Ergene, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor, Sarıyer'i konuk edecek - Son Dakika Spor

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