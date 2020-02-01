Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında - Son Dakika Spor

Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.

Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.


Tekirdağ'ı ve Ergene'yi TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta temsil eden Ergene Velimeşespor, 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'de Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Ergene'de oynanan mücadelede 1-1'lik skorla tamamlanmıştı. Mavi-beyazlılar, bu kez Sivas deplasmanından 3 puanla evine dönmek istiyor.


Ergene Velimeşespor, ligde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak toplamış olduğu 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 35 gol atan Ergene temsilcisi, kalesinde 26 gol gördü.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Tekirdağ, Ergene, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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