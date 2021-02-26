Ergene Velimeşespor'un konuğu Gümüşhane - Son Dakika

Ergene Velimeşespor'un konuğu Gümüşhane

26.02.2021 16:32
Ergene Velimeşespor'un konuğu Gümüşhane, System.String[]

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor 14 Şubat 2020 tarihinde oynanması gereken ancak Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nun zemininin karla kaplı olması nedeniyle ertelenen maçta Gümüşhanespor'u konuk edecek.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor 14 Şubat 2020 tarihinde oynanması gereken ancak Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nun zemininin karla kaplı olması nedeniyle ertelenen maçta Gümüşhanespor'u konuk edecek.

Ergene Velimeşespor - Gümüşhanespor arasında 28 Şubat Pazar günü oynanacak maçta İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demir düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Manisa bölgesinden Oğuz Akyüz ile İzmir bölgesinden Ercan Akdeniz yapacak.

Karşılaşma öncesi Ergene Velimeşespor oynadığı 23 maç sonunda topladığı 20 puanla 19 takımlı grubun 15. sırasında yer alırken Gümüşhanespor ise geride kalan 23 maçta elde ettiği 16 puanla ligin 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gümüşhane'de oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ermiş Ergene Velimeşespor'un gollerini 25. ve 70. dakikalarda kaptan Fatih, 44. dakikada ise devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan Alper Yener kaydetmişti. - TEKİRDAĞ

Ergene Velimeşespor'un konuğu Gümüşhane
Ergene Velimeşespor'un konuğu Gümüşhane

Sevgililer Günü, Gümüşhanespor, Gümüşhane, Velimeşe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor'un konuğu Gümüşhane - Son Dakika Spor


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