Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında - Son Dakika Spor

Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında

6 saat önce

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ligin 19. haftasında Uşakspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında, System.String[]

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ligin 19. haftasında Uşakspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ergene Velimeşespor deplasmanda rakibini mağlup ederek Ergene'ye 3 puanla dönmek istiyor.


TFF 2.Lig'de sezonun ikinci yarısına müthiş bir başlangıç yaparak Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Sakaryaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ergene Velimeşespor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı rakibi Uşakspor'u da yenerek çıkışını devam ettirmenin peşinde. Ligin ilk yarısında rakibini kendi sahasında 2-1 mağlup eden mavi beyazlılar Uşak deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.


Ligde oynamış olduğu 18 maç sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak, toplamış olduğu 27 puanla ligde 8. sırada bulunuyor. Bu müsabakalar sonunda rakip kalelere 34 gol atan Ergene Velimeşespor kendi kalesinde 23 gol gördü.


Ligde en çok gol atan 3. takımı pozisyonunda bulunan Ergene Velimeşespor en son deplasmada karşılaşmış olduğu Piserro Kahramanmaraşspor takımını 4-0 mağlup etmişti. Uşak deplasmanında da galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Ergene Velimeşespor, Uşakspor ile 19 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.30'da Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Ergene, Uşak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı
Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz? Vedat'ın sarı kartı gündem oldu: Haber gitmiştir zaten

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 01:27:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergene Velimeşespor Uşak deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]