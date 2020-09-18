Ergene Velimeşespor, Uşakspor'u konuk edecek

2020-2021 sezonunda Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezonun ilk hafta maçında Uşakspor takımını konuk edecek.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk yarı boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklaması nedeniyle 20 Eylül 2020 Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Balıkesir Bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise yine aynı bölge hakemlerinden Kadir Beyaz ve Enes Biroğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Ahmet Balkan yer alacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak. - TEKİRDAĞ