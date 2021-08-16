Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, yaptığı açıklamada, Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Kırklarelispor ile yapılan hazırlık maçında golsüz berabere kaldıklarını söyledi.

5 Eylül 2021'de İstanbul deplasmanında oynayacakları karşılaşma ile 2021–2022 sezonuna başlayacaklarını ifade eden Bezgin, Ergene Velimeşespor'un yeni sezon hazırlıklarına Özgür Sağlam nezaretinde devam ettiğini kaydetti.

Bezgin, birinci etap hazırlık dönemini tesislerinde geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hazırlık maçında Trakya bölgesinin bir başka 2. Lig temsilcisi olan Kırklarelispor ile karşı karşıya geldik. Yeni oyuncular ile deneme aşamasındaki futbolcuların forma şansı bulduğu hazırlık maçı golsüz tamamlandı. Hazırlık maçı ile birinci etap çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi kampta sürecimiz başlayacak. Kamp süresi boyunca da hazırlık maçları yapacağız."