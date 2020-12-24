Ergene Velimeşesporlu futbolcular, galibiyeti Belediye Başkanı Yüksel'e armağan etti

Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçında Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Ergene Velimeşesporlu futbolcular, galibiyeti Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e hediye etti.

Tekirdağ'da dün oynanan karşılaşma sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

Futbolcular, bu galibiyeti, bir süre Kovid-19 tedavisi gördüğü için maçlara gelemeyen Yüksel'e armağan ettiklerini dile getirdi.

Yüksel de sosyal medya hesabından futbolcuların galibiyet pozunu paylaşarak, "Kahramanmaraşspor'u yenen Tekirdağ'ımızın, Ergene'mizin gururu Ergene Velimeşespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.