Ergene'ye yeni düğün salonu - Son Dakika
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Ergene'ye yeni düğün salonu

6 saat önce

Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonu düzenlenen törenle açıldı.

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Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonu düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "İddialarımızı bir bir hayata geçirmenin haklı mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz" dedi.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in her mahalleye kazandırma sözü verdiği çok amaçlı salonlarından biri daha düzenlenen törenle açıldı. Kırkgöz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan salonun açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Ergene İlçe Başkanı Nuh Nuhoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Kırkgöz Mahallesi sakinleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Ergene Belediye Başkanı Yüksel, "İddialarımızı bir bir hayata geçirmenin haklı mutluluğunu sizlerle beraber yaşıyoruz. Allah kısmet ederse bugün düğün salonumuzu açıyoruz. Bu salonumuz Kırkgöz Mahallemize, gençlerimize hayırlı olsun. Sırada komşu mahallemiz var. Eski köyümüz, yeni mahallemiz Esenler Mahallesi. Allah kısmet ederse onun da her şeyi hazır. Mahalle halkımız bekliyor, gençlerimiz bekliyor, kadınlarımız bekliyor. Allah nasip ederse Esenler Çok Amaçlı Düğün Salonumuzu da inşallah sizlerle beraber açacağız. Şu anda o da hazır. Onu da önemli bir günde açacağız. 19 Mayıs'ta açmayı planlıyoruz inşallah. Dediğimiz gibi hedeflerimizi bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırkgöz Mahallemizde ilk önce yollarımızı yaptık. Güzel bir muhtarlık binası yaptık. Muhtarımıza da hayırlı olsun. Hem yazlık hem kışlık düğün salonumuzu inşa ettik. Ne var sırada Kırkgöz Mahallemiz için. Gençlerimize aile çay bahçesini inşallah bu yaz yapacağız, gençlerimizin, halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.


Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek, Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan Kırkgöz Çok Amaçlı Düğün Salonu hizmete sunuldu. - TEKİRDAĞ

Kırkgöz, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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