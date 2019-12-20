Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor - Son Dakika

Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor

6 saat önce

Ergene Belediyesi ve Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Projesi Platformu tarafından Ergene'de oluşturulan Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor.

Ergene Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor, System.String[]

Ergene Belediyesi ve Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Projesi Platformu tarafından Ergene'de oluşturulan Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi her yaş grubuna hitap ediyor.


Sağlık Mahallesi'nde Ergene Belediyesi ve Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Oluşumu Projesi Platformu tarafından oluşturulan ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adının verildiği Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesi Ergene'deki çocukların kitap ihtiyacına cevap verdiği gibi çocuklara kitap okuma alışkanlığı da kazandırıyor.


Okullarından arta kalan boş vakitlerinde Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde bol bol kitap okuyan çocuklar ayrıca araştırma ödevlerini de kütüphanede yapıyor. Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde yerli çocuk kitaplarının yanı sıra çocuk dergileri, roman, araştırma kitapları, ansiklopedi, Atatürk kitapları, şiir kitapları, sözcükler bilgisi, yazarlardan imzalı eserler, dini bilgiler kitapları, yabancı romanlar, el işi ve sağlık kitapları da bulunuyor. Çocuklardan gençlere ve yetişkinlere her yaş sınıfından kitapların içinde mevcut olduğu Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesine Ergene'deki vatandaşlar kitap bağışında da bulunabiliyor.


Atatürk Gönüllüleri Zübeyde Hanım Kütüphanesinde her yaştan vatandaşın okuyabileceği kitaplar olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Kültürlü insanların en büyük dostu kitaptır. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Bu hazineden mahrum kalmamak için kütüphanemizde her yaş gurubu için kitap bulunmaktadır. Kitap ve kütüphaneleri aktif yaşamımızın içine almayı hedefleyerek, gençlerimize okumayı teşvik etmek, geçerli, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşımı sağlamak, ilçemizdeki vatandaşlarımıza yaşam boyu bilgi okuryazarlığı becerisini kazandırmak hedefindeyiz. Kütüphanemizde kitapların yanı sıra gençlerimiz, çocuklarımız ve vatandaşlarımız için ücretsiz kullanacakları bilgisayar ve internet de mevcuttur" dedi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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