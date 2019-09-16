Son Dakika Haberleri: Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ...
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Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ...

2 saat önce

Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ..., System.String[]

Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Murat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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