Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ...
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Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde Ergenekon, Balyoz ve ÇYDD soruşturmalarını yürüten eski savcıya FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı