Son Dakika Haberleri: Ergenekon Davası Başladı; Son Savunmalar Alınıyor

Ergenekon Davası Başladı; Son Savunmalar Alınıyor

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAYargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davası başladı.

Ergenekon Davası Başladı; Son Savunmalar Alınıyor, System.String[]
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davası başladı.  

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Alparslan Arslan ile çok sayıda tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada savcı Abdurrahman Hacısalihoğlu, geçtiğimiz celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mahkeme Başkanı, tek tek sanıkların ismini okuyarak savunmalarını soruyor. Sanıklar son savunmalarını yapıyor.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRMİŞTİ

Davanın 30 Kasım tarihli celsesinde duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Mütalaada, aralarında Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısı sanıklarının da bulunduğu toplam 32 sanık hakkında ceza talep edilmişti. Ceza talep edilen sanıklardan Danıştay saldırısı sanıklarından Alparslan Arslan, Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zamanaşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi, diğer 4 sanık hakkında da bazı suçlardan düşme ve beraat talep edilmişti.

"ERGENEKON ADLI BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN VARLIĞI İSPAT EDİLEMEMİŞTİR"

235 sanık hakkındaki 648 sayfalık mütalaada, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, 'Ergenekon' adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur" denilmişti.

 

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-Davayla ilgili arşiv görüntü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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