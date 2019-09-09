Ergenekon davası eski hakimine hapis
29 dakika önce
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)
FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı Mahrem imamlar altını ıslatan öğrenciyi hipnozla tedavi ettirmiş Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi