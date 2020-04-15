ERGENEKON DAVASI ESKİ SAVCILARINDAN MEHMET MURAT DALKUŞ'A YENİDEN TUTUKLAMA KARARI - Son Dakika

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Dalkuş'un yeniden tutuklanmasına karar verdi.