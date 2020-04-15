Ergenekon Davası eski savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'a yeniden tutuklama kararı - Son Dakika

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Ergenekon Davası eski savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'a yeniden tutuklama kararı
6 saat önce
Özden ATİK / İstanbul, DHA "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi.
Özden ATİK/ İstanbul, DHA "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılığın yaptığı itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Dalkuş'un yeniden tutuklanmasına karar verdi.
Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan tutukluluk incelemesinde "delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" gerekçeleriyle dün tahliyesine karar verilmişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilen Dalkuş'un tahliye kararına aynı gün savcılıkça itiraz edilmişti. Tahliye kararına itirazı değerlendiren İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi ise savcılığın itirazını yerinde bularak Dalkuş'un tutuklanmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:33 Kaynak: DHA
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