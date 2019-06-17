Son Dakika Haberleri: "Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor
Son Dakika Güncel Haber

"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam ediliyor.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanıklar Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.
Duruşmaya, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyetin üyesi eski hakim Fatih Mehmet Uslu'nun savunmasıyla devam edildi.
Ergenekon davasında yasalara aykırı bir işlem yapmadığını, davada usulsüzlük bulunmadığını iddia eden Uslu, kendisine isnat edilen suçların "hakimin takdir yetkisi" ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
Ergenekon davasının sanıklarından Dursun Çiçek hakkında "gerekçe göstermeden tutukluluğun devamı" kararı verdiğine yönelik isnadı da reddeden Uslu, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı başlıklı belgenin altında Çiçek'in imzası tespit edildi. Bu da kuvvetli suç şüphesidir. Delilleri karartma ihtimaline yönelik tutukluluğunun devamı yönünde karar verdik. Bunu da sanığa bildirdik." diye konuştu.
Yargılandığı konuların vermiş olduğu kararlarla ilgili olduğunu söyleyen Uslu, yargılamanın hakimlik teminatına aykırı olduğunu öne sürdü.
Duruşmaya yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı TÜBİTAK'a 21 personel alınacak Psikolog Üstün Dökmen'den ortak yayın değerlendirmesi Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan sanığa 3 yıl hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:53:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]