Son Dakika Haberleri: "Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor
Son Dakika Güncel Haber

"Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz yargılanan eski hakimler Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları ile bazı müştekiler katıldı.
Bazı sanıkların savunmalarının ve çapraz sorgularının tamamlanması üzerine mahkeme heyetince sanıklar tarafından sunulan dilekçeler okundu.
Bu sırada kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyette yer alan eski hakim Hüsnü Çalmuk'un dilekçelerinde "hakim" unvanını kullandığını belirten Daire Başkanı Haydar Metiner, Çalmuk'a "Sizin sıfatınız ne?" sorusunu yöneltti. Çalmuk, bu soruya "Sanık" karşılığını verdi.
Daire Başkanı Metiner, "Bunu ne hakla yazdınız? Sizin hakim unvanınız var mı? Niye hakim yazıyorsunuz? Siz sanıksınız." diyerek Hüsnü Çalmuk'a tepki gösterdi. Çalmuk, "Hüsnü Çalmuk yazacaktım." karşılığını verdi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanı Metiner, dilekçelerin usulüne uygun verilmesi yönünde sanıkları uyardı.
Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından mahkeme heyetinin aldığı ara kararlar Daire Başkanı Metiner tarafından açıklandı.
Sanıkların yargılandıkları suçtan tutuklanmalarına yönelik talepleri reddeden mahkeme heyeti, yazılan müzekkere cevaplarının beklenmesine hükmetti.
Firari sanıklar eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Mehmet Murat Dalkuş hakkındaki yakalama emirlerinin devamını da kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ekim'e bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:35 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2'si çocuk 7 kişiyi öldüren seri katil konuştu: İğrenç suçlar işledim, özür dilerim 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ergenekon" davası hakim ve savcıları hesap veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]