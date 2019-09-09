Son Dakika Haberleri: 'Ergenekon' davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezası
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'Ergenekon' davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezası

45 dakika önce

"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Ergenekon' davası hakimi Özese'ye 10 yıl hapis cezası, System.String[]

"Ergenekon" davasına bakan eski hakim FETÖ sanığı Hasan Hüseyin Özese "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:30 
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