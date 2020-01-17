'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika

'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası

15 dakika önce

'ERGENEKON davası' sanıklarından, Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, hakkında verilen beraat kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

'ERGENEKON davası' sanıklarından, Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, hakkında verilen beraat kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Muammer Karabulut, 2008 yılında yazdığı 'FGÖ Dünyanın En Büyük Terör Örgütü' yazısı sonrası 22 Şubat 2008'de gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Karabulut, 'Ergenekon davası' kapsamında 11 ay hapis yattıktan sonra 23 Ocak 2009'da tahliye edildi. Karabulut, bu süreçte 10 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Yeniden görülen davada, 4 Kasım 2019'da, sanıkların tamamı hakkında 'örgüt üyeliği' suçundan beraat kararı verildi. Bu kararla sanıklara Hazine ve Maliye Bakanlığı'na tazminat davası açma hakkı doğdu. Beraat eden sanıklardan Muammer Karabulut, Antalya Nöbetçi Ağır Caza Mahkemesi'nde, 500 bin lira manevi, 500 bin lira maddi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Muammer Karabulut, dava dilekçesinde, FETÖ'nün varlığının devlet düzenine karşı olduğunu vurguladı. Karabulut, 'FGÖ Dünyanın En Büyük Terör Örgütü' başlığı ile yazdığı yazıda örgütün, dünyanın en tehlikeli yapılanması olduğunu belirttiğini kaydetti. Karabulut, konuya ilişkin yazıyı da mahkemeye delil olarak sundu.


'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası
Muammer Karabulut, Maliye Bakanlığı, noel baba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

400 yıllık anıt ağaç güvenlik gerekçesiyle kesilecek
Meclis'teki vekillere, içeriğini yok etme özelliği olan ajanda hediye edildi İstanbul Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 indi Alkollü kadın, sevgilisinin dükkanına taş atarak camları kırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 11:10:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ergenekon davası' sanığı Karabulut'tan 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]