Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar
Son Dakika Güncel Haber

Ergenekon davasında karar

1 saat önce

Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.

Ergenekon davasında karar, System.String[]
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
osman yıldırım, alpaslan aslan, ergenekon, karar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu? Diagne'den son dakika transfer açıklaması Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşine bakmayan nafaka hakkını kaybeder

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]