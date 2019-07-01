Ergenekon davasında karar
1 saat önce
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:31 Kaynak: İHA
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. Ergenekon davasında Alpaslan Aslan
ve Osman Yıldırım
ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
(İHA)
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