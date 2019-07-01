Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar açıklandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Ergenekon davasında karar açıklandı

1 saat önce

Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.

Ergenekon davasında karar açıklandı, System.String[]
Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:33 
ergenekon, karar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti Son dakika! Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu? Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]