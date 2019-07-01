Ergenekon davasında karar açıklandı
1 saat önce
Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.
Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:33
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