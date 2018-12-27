Son Dakika Haberleri: Ergenekon Davasında Karar Çıkması Bekleniyor

Ergenekon Davasında Karar Çıkması Bekleniyor

1 saat önce

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında bugün karar çıkması bekleniyor.

Ergenekon Davasında Karar Çıkması Bekleniyor, System.String[]
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında bugün karar çıkması bekleniyor. Savcının 199 sanığın beraatini istemesinin ardından bugün görülmesine devam edilen duruşmada sanıklar, mütalaaya karşı son savunmalarını yapıyor.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeninden görülen Ergenekon davasına devam ediliyor. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Alparslan Aslan ile çok sayıda tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı, sanıkların mütalaaya karşın savunmalarını alfabetik sıraya göre alacaklarını kaydetti.

Şu sıralar sanıkların mütalaaya karşın savunmalarını yaptığı davanın sonunda mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Davanın önceki celsesinde Cumhuriyet Savcısı açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında "Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, kovuşturmaya konu edilen, 'Ergenekon' adlı bir 'terör örgütü'nün varlığı ispat edilememiştir" demişti. Mütalaada 199 sanığın beraatini talep eden savcılık Alparslan Aslan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığa Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması eylemlerinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Mütalaada 26 sanık hakkında ise ruhsatsız silah bulundurmak, evrakta sahtecilik, tehdit ve patlayıcı madde bulundurmak gibi çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

İstanbul, Yargıtay, Güncel
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