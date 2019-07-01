Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi
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Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi

29 dakika önce

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.

Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi, System.String[]
Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
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