Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi
29 dakika önce
Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.
Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
(İHA)
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