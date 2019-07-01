Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak
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Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak

43 dakika önce

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklanmak üzere duruşma saat 14.00'e ertelendi.

Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak, System.String[]
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklanmak üzere duruşma saat 14.00'e ertelendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:18 
Ekonomi
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