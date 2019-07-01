Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak
43 dakika önce
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklanmak üzere duruşma saat 14.00'e ertelendi.
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklanmak üzere duruşma saat 14.00'e ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:18
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