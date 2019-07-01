Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.
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Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.

1 saat önce

Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.

Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi., System.String[]
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
ergenekon, karar, 3. Sayfa
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