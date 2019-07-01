Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.
1 saat önce
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti
Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet
Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?
Kocasını bıçaklayan kadının hareketleri kan dondurdu!