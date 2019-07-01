Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi

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Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti

Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?