Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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