Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...
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Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.
Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
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