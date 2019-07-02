Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'a kadar duruşmaya ara verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ergenekon davasında karar: Tüm sanıklar, örgüt üyeliği suçundan beraat etti

Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?