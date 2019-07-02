Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...
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Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'a kadar duruşmaya ara verdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'a kadar duruşmaya ara verdi.
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