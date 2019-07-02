Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...
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Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...

1 saat önce

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'a kadar duruşmaya ara verdi.

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'a kadar duruşmaya ara verdi.
Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti,...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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