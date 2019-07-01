Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasının ardından sanıklardan açıklama
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Ergenekon davasının ardından sanıklardan açıklama

31 dakika önce

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen ve karara bağlanan 235 sanıklı Ergenekon Davasının ardından sanıklar ve davanın takipçileri basın açıklamasında bulundu.

Ergenekon davasının ardından sanıklardan açıklama, System.String[]
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen ve karara bağlanan 235 sanıklı Ergenekon Davasının ardından sanıklar ve davanın takipçileri basın açıklamasında bulundu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında mahkeme kararını açıkladı. Kararın açıklamasının ardından davada yargılananlar İstanbul Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

Davanın görüldüğü İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkarak adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Hasan Ataman Yıldırım, davada sanık olarak yargılanan Deniz Yüzbaşı Gazi Güder'in hayatta olsaydı beraat edeceğini söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi. Yıldırım ayrıca "Biz uçurumun kenarından döndük, bunu özellikle hatırlatmak isterim" dedi.

Erdal Şahin ise kararın ardından duygulandığını söyleyerek, "Türkiye bizim, bu ülke bizim" şeklinde konuştu. Grup aralarında davaya ilişkin konuştuktan sonra adliye önünden uzaklaştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:32 Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa
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