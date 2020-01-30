Ergenekon davasının gizli tanığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Ergenekon davasının gizli tanığı evde ölü bulundu

6 saat önce

Ergenekon davasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve davanın gizli tanıklarından olduğu ortaya çıkan Ümit Sayın, evinde ölü bulundu.

Ergenekon davasının gizli tanığı evde ölü bulundu, System.String[]

Ergenekon davasında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve davanın gizli tanıklarından olduğu ortaya çıkan Ümit Sayın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve tahliyesinin ardından davanın gizli tanığı olduğu ortaya çıkan Sayın, dün, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde koruma polisi tarafından ölü bulundu.

Polis evde ve çevresinde incelemede yaparken, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sayın'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Sayın, 29 Ocak 2010 tarihinde yapılan duruşmada, "dosya kapsamı, delil durumu, suç vasıflarının değişme ihtimali ve yattığı süre dikkate alınarak" tahliye edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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