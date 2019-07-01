Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış...
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Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış...

1 saat önce

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan,
Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:22 Kaynak: AA
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