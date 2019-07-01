Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış...
1 saat önce
Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:22 Kaynak: AA
Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan
, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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