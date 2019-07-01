Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı...
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Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:23 Kaynak: AA
Ergenekon davasında 4 isme "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet
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