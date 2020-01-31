ERGENEKON KUMPAS DAVASI GİZLİ TANIĞI ÜMİT SAYIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERGENEKON KUMPAS DAVASI GİZLİ TANIĞI ÜMİT SAYIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

ERGENEKON KUMPAS DAVASI GİZLİ TANIĞI ÜMİT SAYIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Kadıköy'de evinde ölü bulunan Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan daha sonra gizli tanıklık yaparak tahliye edilen Doç. Dr. Ümit Sayın için Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camii'nde tören düzenlendi.

ERGENEKON KUMPAS DAVASI GİZLİ TANIĞI ÜMİT SAYIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/

Kadıköy'de evinde ölü bulunan Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan daha sonra gizli tanıklık yaparak tahliye edilen Doç. Dr. Ümit Sayın için Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camii'nde tören düzenlendi. Sayın cenaze namazı sonrası Kurtköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Ergenekon Kumpas davası kapsamında 2008 yılında tutuklanarak 23 ay cezaevinde kalan 59 yaşındaki Doç. Dr. Ümit Sayın, gizli tanık olduktan sonra tahliye edilmişti. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde görevli olan Sayın, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Erimez Caddesi üzerinde bulunan evinde ölü bulundu. Sayın için bugün Kızıltoprak'taki Zühtüpaşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene Sayın'ın yakınları, arkadaşları, öğrencileri ve yazar Erol Mütercimler katıldı. Sayın için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Ümit Sayın, Kurtköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Öğrencisi Özgür Dayanır ile röp

-Yeğeni Okan Aslay ile röp

-Erol Mütercimler'in görüntüsü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Dua edenlerden görüntü

-Cenazede görüntü

-cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Dua ve helallik alınması

-Genel ve detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler


Ümit Sayın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:35 Kaynak: DHA
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