Ergenekon kumpas davasının kilit ismi ölü bulundu - Son Dakika

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Ergenekon kumpas davasının kilit ismi ölü bulundu
6 saat önce
Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi. Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.
(Halit Arslan/İHA)
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