Son Dakika Haberleri: Ergeneli kadınlar el emeği ürünlerini Malkara'da satışa sundu
Son Dakika Güncel Ergeneli kadınlar el emeği ürünlerini Malkara'da satışa sundu - Son Dakika

Ergeneli kadınlar el emeği ürünlerini Malkara'da satışa sundu

7 saat önce

Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılan Ergene'deki kadınlar, kendilerine ayrılan stantlarda el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulundular.

Ergeneli kadınlar el emeği ürünlerini Malkara'da satışa sundu, System.String[]

Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılan Ergene'deki kadınlar, kendilerine ayrılan stantlarda el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulundular.


Malkara'nın kurtuluş gününde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Malkara'ya davet edilen Ergeneli kadınlar, Kadın El Emeği Sergisi'nde kendilerine ayrılan stantlarda el emeği ürünlerini sattılar.


Ergene'de kadınların kendi ürettikleri el sanatları ürünler ya da tarlalarında, bahçelerinde yetiştirip hazırladıkları, evlerinde yapmış oldukları salça, kesme, tarhana, köy ekmeği, yufka, reçel bunun yanı sıra bal, peynir ve yumurta gibi doğal ürünleri çok beğenen Malkara'daki vatandaşlar en kısa zamanda Ergene'ye gelerek bu ürünlerden tekrar satın alacaklarını belirttiler.


Ergene'deki üretici kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunan kadınlarımız Malkara'nın kurtuluş günü nedeniyle düzenlenen programda kendilerine ayrılan stantlarda yapmış olduğu bu güzel ürünleri Malkaralılar ile buluşturdu. Ergene'nin bereketli topraklarında ürünlerini yetiştiren kadınlarımız böylelikle ev ekonomilerine katkıda sağlayabiliyor" dedi.


Başkan Yüksel ayrıca Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü de kutladığını belirtti. - TEKİRDAĞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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