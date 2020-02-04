Ergeneli sporcu milli takıma seçildi - Son Dakika
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Ergeneli sporcu milli takıma seçildi

7 saat önce

2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Ergene ilçesini başarıyla temsil eden sporcu Ateş Atabey Ayhan turnuvada derece alarak milli takım kadrosuna seçildi.

Ergeneli sporcu milli takıma seçildi, System.String[]

2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Ergene ilçesini başarıyla temsil eden sporcu Ateş Atabey Ayhan turnuvada derece alarak milli takım kadrosuna seçildi.


Türkiye'nin 81 İlinden ve Kuzey Kıbrıs'tan 2 bin 557 sporcunun katıldığı 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Ergeneli sporcu Ateş Atabey Ayhan'da yer alırken minik sporcu şampiyonda derece alarak milli takım kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.


"Sporcumuzla gurur duyuyoruz"


Ergene Belediyesi'nin desteklediği Ateş Atabey Ayhan'ın 3 yıldır üst üste katılmış olduğu şampiyonada her sene derece alarak Ergene'yi Antalya'da başarıyla temsil ettiğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Milli takım formasıyla uluslararası yarışmalarda boy gösterecek olan Ergeneli sporcuyu tebrik ediyorum. Ergene'de her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Minik sporcumuzun 2020 Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç şampiyonasındaki başarısıyla gurur duyduk. Belediyemizin maddi ve manevi destekleriyle minik sporcumuzun ilerleyen yıllarda daha da başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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