Son Dakika Haberleri: "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" semineri verildi
Son Dakika Yaşam 'Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı' semineri verildi - Son Dakika

"Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" semineri verildi

6 saat önce

Kilis'te, Türk ve Suriyelilere Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konulu seminer verildi.

Kilis'te, Türk ve Suriyelilere Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konulu seminer verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda Türklere ve Suriyelilere yönelik "Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konusunda 69 kişiye seminer verildi. Program esnasında bireylerin çocuklarıyla oyun odasında etkinlik yapıldı. Katılımcıların yaşadığı sorunlar ve gözlemler soru-cevap eşliğinde müzakere edilip ikramlıklar verilerek seminer tamamlandı. Seminerin son bölümüne Avukat Neşet Yıldırım'da katılarak, Türk ve Suriyelileri "Geçici Koruma Kanunu" ve "Ergenlik davranışları ve Madde Kullanımı" konusunda hukuki anlamda bilgi verdi. - KİLİS

Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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