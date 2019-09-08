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ERGİM 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi

1 saat önce

ERGİM (Erzurum Genç İş Adamları Meclisi) 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

ERGİM 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi, System.String[]

ERGİM (Erzurum Genç İş Adamları Meclisi) 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Başkan Kağan Alparslan Çakır, görevini Mustafa Öğdük'e devretti.


Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda gerçekleştirilen kongreye Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Emre Koç, İpekyolu İş Adamları Konfederasyonu Başkanı Mehmet Nuri Alim, Eski İmam Hatipliler Platformu Başkanı Tekin Pınar ve çok sayıda ERGİM üyesi katıldı.


Kongrede konuşma yapan Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir eski yönetimin 3 yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaları tebrik ederek yeni yönetimin daha güzel çalışmalar yaparak Erzurum'a ekonomik anlamda daha çok katma değer sağlayacağından emin olduğunu ifade etti.


ERGİM kongresinde yeni seçilen yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:


"Onursal Başkanlığa Kağan Alparslan Çakır getirilirken Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına Abdülbasri Kaçuş seçildi. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ise İbrahim Aydemir, Fetullah Köse, Emre Koç, Erdoğan Dönmez, Fatih Çaylak, Ömer Faruk Avcı, Halil İbrahim Dursunoğlu ve Eyüp Durmaz ve Sezgin Deniz olarak belirlendi. İl Başkanlığı görevine Mustafa Öğdük seçildi. Mustafa Öğdük'ün yönetim kadrosunda Engin Üzer, Sinan Ebren, Veysel Gültekin, Mehmet Emin Dursun, Erhan Topçu, Hakan Bulut, Burak Dura, Nurullah Ölmez, Selçuk Sengir, İsmail Aydoğdu, Muhammet Zeki Ak yer ve Erdem Bentoğlu aldı."


Program'da eski Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Alparslan Çakır ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuğra Ömer Eşrefoğlu'na plaket takdiminde bulunularak Kur-an Tilaveti ile kongre son buldu. - ERZURUM

İbrahim Aydemir, Milletvekili, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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