Ergin Ataman 5. kez Final Four'da mücadele edecek - Son Dakika
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Ergin Ataman 5. kez Final Four'da mücadele edecek

28.04.2022 22:29
Ergin Ataman 5. kez Final Four'da mücadele edecek

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 5. kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.

THY Euroleague Play-Off serisinde İtalyan takımı Olimpia Milano'yu geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 5. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four'da ikinci oldu.

Ergin Ataman, son olarak Anadolu Efes ile geçtiğimiz sezon şampiyon olmuştu.

(Oğuzhan Ort - İHA)

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Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da Anadolu Efes 5. kez Final-Four'da Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da! Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da!

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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