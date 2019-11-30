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Ergin Ataman'a şok! İçeri almadılar...

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine Ergin Ataman bugün Bebek Oteli'ne gitti.

Ergin Ataman'a şok! İçeri almadılar..., System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurter'in daveti üzerine Ergin Ataman bugün Bebek Oteli'ne gitti. Bozkurter ile buluşacak olan Ergin Ataman büyük sürpriz yaşadı.


Anadolu Efes Başantrenörü, Bebek Oteli güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.


Ataman'ın otele girişine izin verilmemesi şaşkınlık yarattı.

Ergin Ataman, Beşiktaş, Bebek, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:34 
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