Ergin Ataman, AA'nın

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ataman, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy verdi. Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçen Ergin Ataman, spor kategorisinde ise tercihini Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.