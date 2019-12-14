Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergin Ataman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ergin Ataman, AA'nın

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ataman, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy verdi. Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçen Ergin Ataman, spor kategorisinde ise tercihini Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Muhammed Said, Anadolu Efes, Ergin Ataman, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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