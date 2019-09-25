Ergin Ataman açıkladı! Larkin'in Fenerbahçe maçında oynaması zor

TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 'a açıklamalar yapan Ergin Ataman, "Nando de Colo Avrupa'da oynayan en iyi 2-3 oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Çok kapasiteli bir dış adam pozisyonları var. Nicola Melli yerine Derrick Williams'ı transfer ettiler. Larkin'in bir sakatlığı var. İstanbul'da bugün iğne oldu. Yarın Gaziantep'e gelecek. Oynamayacak gibi duruyor." diye konuştu.