Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman açıkladı! Larkin'in Fenerbahçe maçında oynaması zor
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Ergin Ataman açıkladı! Larkin'in Fenerbahçe maçında oynaması zor

1 saat önce

TRT Spor 'a açıklamalar yapan Ergin Ataman, "Nando de Colo Avrupa'da oynayan en iyi 2-3 oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Çok kapasiteli bir dış adam pozisyonları var. Nicola Melli yerine Derrick Williams'ı transfer ettiler.

Ergin Ataman açıkladı! Larkin'in Fenerbahçe maçında oynaması zor, System.String[]

TRT Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor 'a açıklamalar yapan Ergin Ataman, "Nando de Colo Avrupa'da oynayan en iyi 2-3 oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Çok kapasiteli bir dış adam pozisyonları var. Nicola Melli yerine Derrick Williams'ı transfer ettiler. Larkin'in bir sakatlığı var. İstanbul'da bugün iğne oldu. Yarın Gaziantep'e gelecek. Oynamayacak gibi duruyor." diye konuştu.

Ergin Ataman, Williams, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:00 
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