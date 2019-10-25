Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey...
Son Dakika Spor Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey...

Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey...

20 dakika önce

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin başında 9-0 geriye düştüklerini belirterek, "Daha sonra aldığımız molada acele atışlardan kaçınmamız gerektiğini konuştuk. Acele etmememizi söyledim.

Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey..., System.String[]

Ataman, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin başında 9-0 geriye düştüklerini belirterek, "Daha sonra aldığımız molada acele atışlardan kaçınmamız gerektiğini konuştuk. Acele etmememizi söyledim. Ardından daha iyi oynamaya başladık. Özellikle Singleton çok iyi başladı ve Randolph'u durdurdu. Bu, bizim için çok önemliydi. İlk yarıda iyi savunma yaptık ama hücumda hatalarımız oldu. İkinci yarıda ise topu daha iyi taşıdık. Akıllı oynadık ve tempoyu yükselttik. Hücumda ve savunmada çok iyiydik. Mükemmel bir basketbolla çok önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.


Deneyimli başantrenör, kaydettiği 17 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Krunoslav Simon ile ilgili bir soruyu, "Mükemmel oynadı. Simon, geçen sezon da çok iyiydi. Özellikle 3. çeyrekte çok akıllı oynadı. Bu, benim için bir sürpriz değil. Alışık olduğumuz bir şey." şeklinde yanıtladı.


Pablo Laso: "Anadolu Efes galibiyeti hak etti"


Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes'in galibiyeti hak ettiğini kaydetti.


Özellikle ilk yarıda hücumda iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran Laso, "Çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda ise şut yüzdemizi arttırmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Anadolu Efes, galibiyeti hak etti. Anadolu Efes'i aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Efes, Sinan Erdem, Pablo Laso, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes, Real Madrid'i 76-60 mağlup etti!
İşte Beşiktaş'ın grubunda puan durumu! Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 yenildi! Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 01:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergin Ataman: Alışık olduğumuz bir şey...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]